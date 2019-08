Neznáme čínske auto naložilo Meganu Trophy R na Nürburgringu až 25 s

Čo preboha je ten modrý blesk, ktorý nik nikdy nevidel? Ak ste fanúšikom motoršportu, konkrétne pretekov cestovných áut WTCR možno ste oň zavadili. Práve tam vystupuje tím Cyan Racing s modrými autami Lynk & Co 03 Concept. Nevyhrávajú síce všetky preteky, ale sú konkurencie schopní. Dokonca z časti porušujú pravidlá. Toto čínske auto si totiž nemôžete kúpiť, lebo zatiaľ vystupuje iba ako koncept. A preto je diskutabilné, či je tento rekord vôbec platný. No o schopnostiach auta pôvodne výsostne Európskej domény to hovorí veľa.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/nezname-cinske-auto-nalozilo-meganu-trophy-r-na-nurburgringu-az-25-sekund/16457