Nezmyselné, necitlivé a cynické rozhodnutie

V pondelok 30. marca rozhodla Disciplinárna komisia Slovenského zväzu hádzanej (SZH), o potrestaní hádzanárok Sokola Bánovce pokutou 500 eur za nenastúpenie na zápas 24. kola MOL ligy Most – Bánovce podľa článku 6 bodu 2 disciplinárneho poriadku so splatnosťou 10 dní od doručenia. Proti tomuto rozhodnutiu sa klub môže odvolať do siedmich dní od vynesenia verdiktu. Už predtým Športovo-technická komisia (ŠTK) zápas skontumovala v prospech českého majstra 10:0.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/441728/nezmyselne-necitlive-a-cynicke-rozhodnutie