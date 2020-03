Hokejisti tímu zámorskej NHL New York Islanders by sa čoskoro mali opäť plnohodnotne vrátiť na Long Island do svojej domácej arény Nassau Coliseum, ktorá musela prejsť rekonštrukciou v súvislosti s nedodržanými technickými normami profiligy.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/437541/new-york-islanders-by-sa-na-long-island-mohli-vratit-uz-coskoro