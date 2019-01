Nevieš, čo s peniazmi? Kúp 22 panenských Porsche 911 GT3, zídu sa.

Len tak sa zobudiť a kúpiť nie jedno, ani dve, ale rovno 22 rovnakých kusov Porsche 911 GT3. Znie to ako sen, a pritom je to holá aj keď neuveriteľná skutočnosť. Niekto chce autá hlavne používať a tešiť sa z ich vlastností. Niekto iný kupuje autá zo zberateľskej vášne – má ich odložené, sem tam ich prebehne a pritom okrem zvuku motora počuje cinkať centy, ktoré pribúdajú každým dňom na tabuľke s cenou. Niekto autá rád renovuje, iný upravuje, niekto autá nezbiera s tým, že by počítal s ich predajom, prosto ich má uložené, odložené teší sa z nich a raz sa uvidí.



