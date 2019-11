Keď počujete meno Maybach, ako prvé vám napadne luxus na kolesách. Inak tomu nebude ani tentokrát. Po odkúpení Maybachu Mercedesom bolo len otázkou času, kedy vznikne ultra-luxusné SUV, no a konečne je tu. Prvé SUV Mercedes-Maybach sa volá GLS 600 4Matic a ponúka taký luxus a priestor, že by ste sa do neho najradšej nasťahovali.



