Kto sa bojí, nech nejde do lesa – hovorí sa. No žiť len doma sa nedá a minimálne do mesta chodiť treba. Pre tých, ktorí majú dosť peňazí a strach o život zároveň, sú tu už desaťročia obrnené autá. Majú rôzne stupne balistickej ochrany. Nepriestrelné BMW X5 disponuje stupňom ochrany VR6, čo premietlo aj do svojho názvu X5 Protection VR6. Pred čím ochráni?



