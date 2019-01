Kto by to nepoznal… Každý vzťah sa občas dostane do slepej uličky, z ktorej sa nie vždy dá vyjsť bez väčšej ujmy. Je preto lepšie, ak sa takýmto uličkám vyhneme. Pomôcť môže aj pravidlo 2-2-2. Čo tieto tri dvojky znamenajú?

Zdroj: https://zena.pravda.sk/sex-a-vztahy/clanok/497294-nedovolte-stereotypu-zabit-vasu-lasku-dodrziavajte-pravidlo-2-2-2/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss