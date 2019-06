Nechýbalo veľa a Škoda Tudor koncept navždy stratí. Po výstave ho ukradli

Bez dlhej diskusie sa drvivá väčšina zhodne, že Škoda Tudor koncept je historicky jednou z najkrajších škodoviek. Platí to do dnes, napriek tomu, že ho predstavili ešte v roku 2002. Aj po 17 rokoch by sa našlo mnoho fanúšikov okrídleného šípu, ktorí by také auto chceli a kúpili. Dokonca som si istý, že keby škode bolo umožnené také auto vyrábať, prilákalo by mnoho nových zákazníkov. No nestalo sa. Po premiére na autosalóne Ženeva 2002 sa tento jedinečný kúsok dostal do depozitára Škoda Auto v Mladej Boleslavi. A potom ho zas opustil…



