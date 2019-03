Tím basketbalovej NBA San Antonio Spurs získal do svojich služieb pivota Donatasa Motiejunasa. Dvadsaťosemročný Litovec pôsobil v NBA päť rokov, počas ktorých si obliekal dresy Houstonu a New Orleans, no uplynulé dva ročníky strávil v Číne.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/389519/nba-san-antonio-posilni-motiejunas/