Účastník kanadsko-americkej hokejovej NHL Nashville Predators získal v priebehu pár hodín do svojho kádra ďalšiu posilu. Po skúsenom Brianovi Boylovi z New Jersey Devils sa k "predátorom" sťahuje aj útočník Cody McLeod z New Yorku Rangers.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/381230/nashville-predators-ziskal-do-svojho-kadra-dalsiu-posilu/