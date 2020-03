The Bank of Canada, the Bank of England, the Bank of Japan, Európska centrálna banka, Federálny rezervný fond (Fed) a švajčiarska Národná banka sa dohodli na reaktivácii 84-dňových dolárových refinančných operácií.

Zdroj: https://www.teraz.sk/ekonomika/narodna-banka-sest-centralnych-ba/452853-clanok.html