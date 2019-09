Najvýkonnejší Peugeot je 3008 GT HYBRID4

S nadpriemerným výkonom motorov to dnes nemajú výrobcovia ľahké. Nie je problém dosiahnuť vysoký litrový výkon, ako to dokázalo mnoho značiek, no v časoch emisnej hystérie je to veľmi nákladné. Jednoduchšie je zvýšiť max. výkon hnacieho agregátu trikom. K spaľovaciemu motoru pripojiť elektromotor. Teda použiť hybridný pohon. Razom je k dispozícii aj výkon aj lepšia spotreba a emisie. Má to však háčik. Najväčší udávaný výkon systému si môže vodič užiť len veľmi krátku dobu, dá sa hovoriť doslova o minútach jazdy.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/najvykonnejsi-peugeot-je-3008-gt-hybrid4/16481