Najčastejšie šoférske zlozvyky a ako si šetriť auto

Najčastejšie šoférske zlozvyky nás v konečnom dôsledku môžu vyjsť poriadne draho. Pozná to asi každý. Myslíme si, že niečo robíme správne, alebo vôbec nepremýšľame nad tým, ako by to malo byť správne. A tak denne opakujeme pri šoférovaní v dobrej viere či nevedomky tie isté chyby. Noha odložená na spojke, neutrál pri jazde z kopca či zaradená rýchlosť pri státí na križovatke. Tým všetkým si môžu šoféri obrazne povedané „privyrobiť“.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/najcastejsie-soferske-zlozvyky-a-ako-si-setrit-auto/15862