Nafotili takmer nemaskovaný VW Golf 8. GTI a R sú za dverami

Akokoľvek sa to označenie niektorým nemusí páčiť, VW Golf 8 bude jednou z najdôležitejších noviniek roka 2019. V Európe určite. Toto sú zatiaľ najlepšie zábery na čiastočne maskovaný Golf 8. generácie zachytený počas záverečných fáz testovania. Ak máte dojem, že vidíte modernizovaný Golf 7, nie ste sami. No má to logiku. VW predsa nebude radikálne meniť to čo funguje. Preto už asi ako otrepané klišé, ktoré čítate pri mnohých nových autách, ale nový Golf 8 bude po stránke dizajnu evolúciou aktuálnej generácie.



