Moja rodina by mi nikdy nedovolila, aby som to urobil. Keby som zlomil raketu, znamenalo by to, že nemôžem ovládať svoje emócie, uviedol R. Nadal.

