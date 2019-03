Festival sa uskutoční od 11. do 13. júla na letisku v Trenčíne a vystúpia počas neho napríklad aj Liam Gallagher, Lykke Li, The 1975, The Roots, Skepta, Charlotte Gainsbourg, Mac DeMarco a mnohí ďalší.

Zdroj: https://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/504379-na-pohodu-sa-vratia-bazzookas/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss