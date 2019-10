Na Nurburgringu majú elektrické Race Taxi. Jaguar i-Pace robí tichú radosť

Nürburgring je posvätné miesto všetkých autičkárov. Každý by ho mal raz navštíviť, zažiť jeho atmosféru, v lepšom prípade zažiť aspoň jedno kolo. No pri zážitku je otázka, či chceme sedieť na mieste šoféra. Predsa len, nie každý kto si myslí, že je pretekár, je aj skutočný pán šofér. Práve preto, aby ste sa vyhli ustráchanej jazde, prípadne zničeniu vlastného auta, existujú takzvané Race Taxi. Tie s pohonom na benzín tam fungujú desaťročia. No teraz prichádza nečakaná zmena. Majú tam totiž elektrické Race Taxi. Je ním Jaguar i-Pace, Auto roka 2019.



