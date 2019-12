V januári bude slovenské olympijské hnutie žiť III. zimnými olympijskými hrami mládeže 2020 v Lausanne, ktoré sa uskutočnia v termíne od 9. do 22. januára. Slovensko do Lausanne a do St. Moritzu vyšle 49 športovcov spolu so svojimi realizačnými tímami.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/426712/na-iii-zimnych-olympijskych-hrach-mladeze-bude-startovat-49-slovakov