Električky do bratislavskej mestskej časti Dúbravka do konca roka nezačnú premávať. Na sociálnej sieti to oznámil primátor Bratislavy Matúš Vallo.

