Kanadský útočník Alexis Lafreniere získal na majstrovstvách sveta v hokeji do 20 rokov v Česku cenu pre najužitočnejšieho hráča šampionátu. Okrem toho ho vyhlásili aj ako najlepšieho útočníka a zároveň sa dostal aj do All Star tímu.

