Organizátori MS v Are posunuli štart piatkového zjazdu do alpskej kombinácie žien pôvodne z 11.00 na 12.00 h, no nakoniec sa uskutoční o polhodinu skôr.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/381413/ms-pozor-zmena-petre-vlhovej-sa-dnes-zmenil-program/