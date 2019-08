Tím basketbalistov USA pocestuje na kemp do Austrálie v rámci prípravy pred MS v Číne so štrnástimi hráčmi z NBA. Iba dvanásť z nich sa ale napokon dostane do konečnej nominácie na šampionát.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/408731/ms-americania-na-kemp-do-australie-so-14-hracmi-z-nba/