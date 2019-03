Modernizovaný Jaguar XE v Ženeve neuvidíme

Jaguar XE je spolu s Alfou Romeo Giulia najvodičskejším autom triedy. Je krásny, štýlový, atletický, ponúka seriózne motory, skvelý automat, podvozok… Napriek tomu, zdá as, to, čo bolo kedysi pre tieto autá posvätné je dnes pre väčšinu konkurentov nie hlavnou prioritou. BMW už nebazíruje len na športovosti na každý deň. Je ďalej, chce širšiu komplexnosť. Modernizovaný Jaguar XE to tiež plánuje zmeniť, avšak nebude to mať ľahké. Konkurencia je veľmi silná. Jaguar boduje jedinečnosťou, že ho doslova nemá „každý druhý“. A to je aj jeho nevýhoda.



