Slovenské elektrárne by chceli zavážať jadrové palivo do tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce v apríli budúceho roku. Odložiť to môžu námietky.

Zdroj: https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/535475-mochovce-maju-za-sebou-medzinarodnu-kontrolu-spustia-ich-az-v-buducom-roku/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss