Mladí Slováci bojovali pekne na FIA motoršportových hrách v Ríme

Rímske motoršportové hry strhávali divákov hlavne súbojmi na veľkej pretekárskej trati. Pre nás bol najzaujímavejší Maťo Homola, ktorý získal skvelú bronzovú priečku. No do budúcnosti treba upriamiť zrak na kategóriu Karting Slalom. V nej mohli štartovať iba teenageri vo veku od 14 do 16 rokov. Práve naše mladé talenty dokázali, že ani o budúcnosť sa nemusíme báť. Reprezentovali nás Barbora Bauerová a Michal Vilim. Mladí Slováci majú iba 14 rokov, no už v tak mladom veku dostali šancu zažiť niečo, o čom iní iba celý život snívajú.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/mladi-slovaci-skvelo-bojovali-na-fia-motorsportovych-hrach-v-rime/16795