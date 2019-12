Slovenský ofenzívny futbalista Miroslav Stoch sa pred začiatkom aktuálnej sezóny 2019/2020 vrátil z českej Slavie Praha do gréckeho klubu PAOK Solún, v ktorom už predtým pôsobil v sezóne 2013/2014. Návrat do známeho prostredia však nebol taký, ako by si možno predstavoval.

