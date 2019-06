Zdá sa, že slovenský futbalový reprezentant Miroslav Stoch sa definitívne vracia do gréckeho klubu PAOK Solún. Po tom, čo v piatok neodcestoval so svojim súčasným zamestnávateľom na sústredenie do Rakúska, v sobotu uviedol predseda predstavenstva českého majstra, že podpísal prestupovú zmluvu.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/403077/mino-stoch-sa-vracia-do-paok-u-sef-slavie-uz-podpisal-prestup/