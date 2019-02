Kolaps dopravy v Bratislave sa blíži. Potrebuje rýchle, účinné a efektívne riešenia, ktoré by mali nastúpiť skôr, ako sa samotné obmedzenia začnú. Aby mali ľudia čas na prípravu, aby si vyskúšali možnosti, aby si trochu mali priestor zvyknúť na to, ako sa do cieľa po novom dostať. Pomôcť tomu má MHD v Bratislave zadarmo. Nie však celoplošne. Iba niektoré vybrané spoje. Má to však ešte jeden háčik.



