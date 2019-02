Mercedes SLC Final Edition uzatvorí hviezde veľkú kapitolu

Už pár rokov nie je doba malým roadsterom naklonená. Jednoducho všetko valcujú SUV a crossovery. Aj malý roadster Mercedes SLK to už má zrátané. Áno, už pár rokov sa podľa nového označovania volá Mercedes SLC. No ľudia si tú zmenu ani nestihli osvojiť a už je tu Final Edition. Je to rozlúčka pre generáciu známu aj ako typ R172 a s novou sa zatiaľ veľmi neponáhľajú. Nateraz to vyzerá tak, že malý roadster vo výrobe skončí bez nástupcu. Ak nejaký príde, vraj to bude SLA a bude mať pohon predných kolies. To už veru nebude ono…



Zdroj: https://www.topspeed.sk/mercedes-slc-final-edition-uzatvori-hviezde-velku-kapitolu/15740