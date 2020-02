Fanúšikovia „efjednotky” boli na konci zimnej prestávky poriadne nabudení a tešili sa na to, že rok 2020 bude konečne taký vyrovnaný, ako by si predstavovali. Najmä tifosi reprezentujúci fanúšikovský tábor Ferrari verili, že „červeným” to konečne vyjde, avšak po prvých troch testovacích dňoch sú ich hlavy už sčasti sklonené.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/436712/mercedes-ma-eso-v-rukave-ferrari-vraj-nie-je-ani-v-prvej-trojke-mudrejsi-budeme-v-piatok