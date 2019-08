Výkony motorov moderných športových áut sa s príchodom nového desaťročia dostali do závratných výšin. Špeciálne tých áut, ktoré stále majú ambíciu slúžiť aj ako každodenné auto. Napriek stále inteligentnejšej elektronike a asistentom sú mnohí presvedčení, že také auto je nutné mať už len s pohonom oboch náprav. V niektorých špecifických prípadoch to síce pravda je, no tých situácií je tak málo, až to fakticky nestojí za reč. Výrobca na tom, že auto má pohon oboch náprav, dobre zarobí a ukazuje sa, že klient za to rád zaplatí. Takže všetci sú spokojní…

