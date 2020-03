Medzinárodný olympijský výbor (MOV) stále počíta s pôvodným termínom OH 2020 v Tokiu. Tie by sa mali uskutočniť od 24. júla do 9. augusta, ich konanie však ohrozuje pandémia nového koronavírusu SARS-CoV-2. Celkovo je v 163 krajinách/regiónoch sveta evidovaných takmer 190-tisíc prípadov a vyše 7500 úmrtí.

