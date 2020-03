Pre istotu 16 členov tímu zostane ešte týždeň v karanténe, ako im to odporučili austrálske úrady. Tím by sa mohol vrátiť do vlasti budúci týždeň.

Zdroj: https://www.teraz.sk/sport/mechanik-mclarenu-nema-covid-19-tim-b/453739-clanok.html