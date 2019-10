Futbalisti Česka do 21 rokov remizovali v pondelňajšom domácom zápase 4. skupiny kvalifikácie ME 2021 so Škótskom 0:0.

