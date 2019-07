Slovenské hádzanárky do 19 rokov prehrali v sobotnom zápase o 15. miesto na ME tejto vekovej kategórie v Györi so Slovinsko 23:27 a na šampionáte obsadili poslednú 16. priečku.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/405412/me19-slovenky-prehrali-so-slovinkami-a-skoncili-posledne/