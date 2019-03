Tréner maďarskej futbalovej reprezentácie Marco Rossi verí, že víťazstvo nad Slovenskom v úvodnom zápase kvalifikácie EURO 2020 (štvrtok, 20.45 h, Trnava) by znamenalo pre jeho zverencov veľkú vzpruhu do ďalších bojov a zvýšilo by to aj ich šance proti Chorvátom.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/388785/me-kval-rossi-chce-tri-body-triumf-nad-slovenskom-by-bol-velky-impulz/