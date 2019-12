Od septembrového príchodu do Basaksehiru patril Martin Škrtel k stabilným členom základnej zostavy istanbulského klubu. V Süper Lig stihol odohrať sedem zápasov, v Európskej lige pridal ďalšie štyri vystúpenia. To posledné koncom novembra proti AS Rím (0:3), však preňho nedopadlo dobre.

