Martin Fehérváry sa v tomto ročníku zoznamuje so zámorským štýlom hokeja. A ide mu to náramne dobre. Na farme Washingtonu Capitals totiž patrí k najvyťažovenejším obrancom tímu v tejto sezóne. Na jej začiatku sa dokonca predstavil v troch súbojoch NHL, po ktorých ale zamierl do tímu AHL Hershey Bears.

