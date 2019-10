Martin Fehérváry má za sebou prvý zápas NHL. Hoci sa do kanadského bodovania nezapísal, po zápase so st. Louis (3:2pp) sršal dobrou náladou, keď prezradil, že si doberá českého spoluhráča Jakuba Vránu. Práve on sa v úvodnom súboji sezóny postaral o víťazný gól.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/415538/nhl-martin-fehervary-si-dobera-vo-washingtone-cecha-vranu-smial-sa-na-jeho-slovencine