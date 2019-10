Slovenský cyklista Peter Sagan dodrží svoju zmluvu s tímom Bora-Hansgrohe, ktorá platí do konca roka 2021. Uviedol to jeho taliansky manažér Gabriele Uboldi v reakcii na špekulácie pochádzajúce z talianskeho prostredia o jeho možnom presune do tímov s arabským kapitálom.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/418383/peter-sagan-boda-hansgrohe-manazer-uboldi-reaguje-na-udajny-saganov-odchod-z-timu