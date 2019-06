Zmenšovanie objemov spaľovacích motorov a ich prepĺňanie je síce liekom na laboratórne sledované emisie, no nie je tajomstvo, že v reálnej premávke nie je ich emisná bilancia tak ružová, ako sa to papierovo prezentuje. To však nie je ich jediný problém. Malé turbomotory trpia technickými poruchami vyplývajúcimi nielen z ich krátkodobového preťažovania, ale aj vplyvom dlhodobej zvýšenej záťaže. O čo konkrétne ide?



Zdroj: https://www.topspeed.sk/male-turbomotory-maju-muchy-a-nie-su-male/16210