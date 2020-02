Lukáš Haraslín sa vracia do krajiny, v ktorej prvýkrát okúsil zahraničný futbalový chlebík. V Taliansku si už obliekal dres Parmy a odohral za ňu aj dva prvoligové zápasy. Teraz ide do Sassuola. Na hosťovanie do konca aktuálnej sezóny. Súčasťou transferu je aj klauzula o možnom trvalom prestupe.

