Minulý rok bol pre Luku Modriča nezabudnuteľný. So skvelou generáciou chorvátskych hráčov sa dostal až do finále svetového šampionátu v Rusku. Odrazilo sa to aj v individuálnych oceneniach – získal Zlatú loptu pre najlepšieho hráča MS 2018, potom cenu The Best pre najlepšieho hráča sveta v kuratele FIFA a aj tradičnú Zlatú loptu, ktorá je zas spätá s francúzskym magazínom France Football.

