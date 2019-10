O vstup do druhého dôchodkového piliera je čoraz väčší záujem. Od začiatku tohto roka roka do konca septembra vstúpilo do sporivého piliera takmer 60,3 tisíc ľudí.

Zdroj: https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/528627-ludia-hufne-vstupuju-do-ii-piliera-dss-chcu-viac-uspor-v-akciach/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss