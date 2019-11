Mal to byť veľký návrat veterána. Niečo podobné, ako keď sa vracal Jaromír Jágr z KHL do NHL. Po piatich rokoch „trucovania“, keď ukončil s New Jersey stomiliónový kontrakt a obliekal si dres SKA Petrohrad, sa Iľja Kovaľčuk rozhodol znova vykorčuľovať v najlepšej lige sveta.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/422336/los-angeles-sa-chce-zbavit-kovalcuka