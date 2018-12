Tento rok priplávalo do polovice decembra do Európy cez Stredozemné more 113 145 ľudí.

Zdroj: https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/496137-taliansko-neotvori-pristavy-pre-300-zachranenych-utecencov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss