Keď sa naša zjazdárska hviezda Petra Vlhová stretla v nedeľu po posledných pretekoch sezóny v Soldeu v cieľovom priestore so svojím trénerom Liviom Magonim, bol to vskutku zaujímavý pohľad. Nízky Talian objal vysokú lyžiarku zozadu okolo pása a niekoľkokrát ju radostne zdvihol do vzduchu.

