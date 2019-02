Do povedomia sa dostal už ako 19-ročný postupom do finále behu na 800 m na OH 1968 v Mexiku, v ktorom skončil napokon piaty v juniorskom svetovom rekorde 1:45,9 min. Najlepší slovenský bežec na stredných tratiach Jozef Plachý oslavuje vo štvrtok 28. februára jubilejné 70. narodeniny.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/385296/legendarny-osemstovkar-jozef-plachy-slavi-sedemdesiatku/