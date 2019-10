Lancia koniec produkcie neoznámila. Doma sa jej celkom darí

A asi ani tak skoro neoznámi. Veru tak. To, čo sa na internete skloňovalo ako hotová vec, sa stále nestalo, ba naopak, vyzerá to tak, že automobilka možno utiekla hrobárovi z lopaty. Lancia koniec produkcie stále neoznámila, veď prečo by aj, keď na domácom talianskom trhu s jedným modelom predbehla dokonca celkové predaje sesterskej Alfy Romeo v celej Európske únii. Nemyslím si však, že je dôvod na radosť, čo sa to deje s Alfou?



