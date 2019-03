Anastasia Kuzminová si v piatok v Östersunde skompletizovala puzzle úspechov. Vo svojej poslednej sezóne sa jej premiérovo podarilo získať zlato na majstrovstvách sveta a tak podčiarkla svoju výnimočnú kariéru. Ako sama povedala, ak by ho nezískala, mrzelo by ju to.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/386905/kuzminova-ziskom-medaily-z-ms-dokoncila-skladacku-uspechov-tento-dielik-by-chybal/